Elezioni Comunali: a Vitulano si conferma sindaco Scarinzi Con 1130 voti battuta la sfidante Felicita Palumbo

Anche Vitulano sceglie la continuità, rieleggendo il sindaco uscente, Raffaele Scarinzi per la teraza volta. Il primo cittadino uscente, alla guida della lista “Più Vitulano” arriva a 1130 voti, pari al 54,5 per cento del totale. Si ferma a 925 voti Felicita Palumbo della lista Si Amo Vitulano, pari al 45 per cento.