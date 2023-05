I ragazzi della Pascoli campioni di diplomazia. Mastella si complimenta "Ottimi risultati all'Italian Model United Nations: confronto tollerante di idee è strada giusta"

Il sindaco Clemente Mastella e l'amministrazione comunale si congratulano con le alunne e gli alunni, nonché con gli insegnanti, dell'Ic 'Giovanni Pascoli' di Benevento per i ragguardevoli risultati ottenuti nel corso dell'ottava edizione, a Napoli, dell'Imun (Italian Model United Nations), simulazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, riservata alle scuole secondarie di primo grado.

Un esercizio stimolante in cui i ragazzi sono chiamati a cimentarsi, rigorosamente in inglese, con gli strumenti tipici della diplomazia e della politica internazionale: discorsi, bozze di risoluzione, esperienze di negoziati e risoluzioni di controversie. L'istituto sannita si è distinto con tre Honorable mentions, conseguite da Angelica Lonardo, Sofia Maria Nocerino e Mattia Grimaldi.

"Complimenti all'Istituto Pascoli. Auguro ai ragazzi di poter proseguire, fruttuosamente, sulla strada dell'educazione ai valori del confronto tollerante di idee, del rifiuto dello spirito di bieca contrapposizione e dell'ispirazione ai valori della pacifica convivenza di cui l'iniziativa di Napoli è portatrice", commenta il sindaco Mastella.