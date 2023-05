Madonna delle Grazie: "Giostre in Piazza Risorgimento? Ma cosa c'entra?" Il Pd: "Si valuti il Rione Ferrovia, magari negli spazi adiacenti al Pala Ferrara"

Il gruppo Pd del Comune di Benevento interviene in merito alla possibilità di delocalizzazione del Luna Park per la festa della Madonna delle Grazie da Piazza Cardinal Pacca, per via degli scavi a Piazza Risorgimento: "In vista della ormai prossima Festa della Madonna delle Grazie, apprendiamo dalla stampa della volontà dell'amministrazione comunale di delocalizzare in piazza Risorgimento il parco giochi solitamente insediato in piazza Cardinal Pacca (oggi non utilizzabile e sappiamo il perchè). Non ci sembra - per utilizzare un eufemismo - una buona idea. Si configurerebbe, a farla breve, una sorta di prosecuzione della festa del Sacro Cuore che interessa viale Mellusi. L'interrogativo è chiaro, dunque: cosa c'entra piazza Risorgimento con la Madonna delle Grazie? Considerato che siamo ancora nel campo delle ipotesi, invitiamo l'amministrazione comunale a valutare per il parco giochi la soluzione del rione Ferrovia, insediando il complesso delle giostre negli spazi adiacenti al PalaFerrara. Una proposta, la nostra, che porteremo alla prima occasione utile all'attenzione della commissione Attività Produttive. Discorso analogo riguarda il mercato di piazza Cardinal Pacca che - sempre a leggere la stampa - il Comune vorrebbe trasferire in via Delcogliano. Altra soluzione che non convince. Noi, però, siamo pronti a discutere con l'amministrazione proposte alternative. cI auguriamo di incrociare la stessa disponibilità da parte della maggioranza. Per trovare se non la migliore delle soluzioni possibili almeno quella che crea meno disagi e disorientamento tra i cittadini beneventani".