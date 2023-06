Giostre e mercato: piazza risorgimento e via Delcogliano le aree più idonee L'assessore Ambrosone dopo polemiche per spostamento del Luna park della festa Madonna delle Grazie

“C’è disponibilità al confronto con i gruppi di minoranza nella commissione Attività produttive sulla questione della delocalizzazione del luna park in occasione della festa della Madonna delle Grazie: ma voglio chiarire che quest’amministrazione sta lavorando da tempo e con le idee chiare sulla questione e ha già operato nel massimo spirito di concertazione con categorie interessate e tecnici”, così in una nota l’assessore alle Attività produttive del COmune di Benevento, Luigi Ambrosone. “L’ipotesi più accreditata al momento è di localizzare il luna park della festa della Madonna delle Grazie in quel di Piazza Risorgimento. Per ciò che concerne il mercato di Piazza Cardinal Pacca andrà con ogni probabilità nella zona Pace Vecchia nei pressi di via Raffaele Delcogliano.

Sulla questione delle giostre, insieme ai gestori e ai tecnici della sicurezza, abbiamo fatto diversi sopralluoghi, nel corso del quale è stato esaminato, come possibile sito, anche il piazzale adiacente al PalaValentino Ferrara. Si tratta di un’area di circa 2000 metri quadri, la metà di piazza Cardinal Pacca. Il luna park allestito in occasione della festa della Patrona del Sannio necessita di spazi molto ampi, per il considerevole afflusso di persone che accorrono in città in quei giorni. Per questo l’area del PalaValentino Ferrara risulta di dimensioni troppo ridotte. Inoltre ci troveremmo a non poter garantire i parametri di sicurezza previsti dalla normativa vigente che sono molto stringenti e vengono attentamente approfonditi nella commissione pubblici spettacoli . Il PalaValentino Ferrara, purtroppo, non solo non ha gli spazi adeguati in termini di superficie, ma non contempla le caratteristiche tecniche necessarie, come se vorranno illustrerò, nei dettagli, ai consiglieri in Commissione. Non a caso gli stessi organizzatori del Luna Park e i tecnici della sicurezza hanno ritenuto, da subito, nemmeno valutabile l’ipotesi che il gruppo Pd ha ipotizzato. Per queste ragioni propendiamo per la più ampia Piazza Risorgimento, di circa 4000 metri quadri: più simile per dimensione a Piazza cardinal Pacca e più adatta, anche per motivi logistici e geografici, ad ospitare il luna park della festa con il coinvolgimento di un’ampia zona della città e relative attività commerciali lungo diverse arterie stradali. Per ciò che attiene, invece, il mercato di Piazza Cardinal Pacca da localizzare in zona Pace Vecchia, nei pressi di Via Delcogliano, parimenti e sempre con lo stesso spirito di concertazione abbiamo fatto diversi sopralluoghi con tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria provinciali che rappresentano gli operatori commerciali sulle arie pubbliche. Con gli stessi abbiamo dapprima valutato la possibilità di spostare il mercato nella zona del centro storico che circonda la stessa Piazza e, purtroppo, non vi sono aree da poter garantire da quanto previsto dal testo unico della legge regionale del commercio N° 7/2020, sia in termini di spazi sia in termini delle dovute condizioni di sicurezza di afflusso e deflusso degli avventori. Cosicché le stesse associazioni di categoria ci hanno richiesto di poter effettuare il mercato settimanale del martedì in zona Pace Vecchia, considerando che la stessa zona, in passato, è stata oggetto di numerose richieste dei comitati di quartiere e cittadini che reclamavano la necessità di un mercato in quella zona, mai esistito. Pertanto, viste le diverse richieste e considerando le stesse fondate e attinenti, si sta provvedendo a poter acquisire i diversi pareri tecnici e se gli stessi saranno tali da consentire la richieste delle associazioni e dei cittadini provvederemo in via transitoria a delocalizzare il mercato in via Delcogliano”, conclude Ambrosone.