Alloggi Capodimonte: "Espropri completati: consegna più vicina" Mastella e Chiusolo: "Stipulato l'accordo: ora notaio procederà a registrazione e trascrizione atto"



Il Sindaco Mastella e l'assessore alle politiche abitative Molly Chiusolo comunicano che "è stato stipulato l'atto pubblico attraverso il quale l'Acer ha completato la procedura d'esproprio dei terreni. A questo punto il notaio provvederà alla registrazione e trascrizione dell'atto e, dopo il completamento della voltura catastale da parte dell'Agenzia del Territorio, ci sarà l'agibilità e potremo procedere alla consegna degli alloggi".

"Ringraziamo il presidente Lebro e gli uffici dell'Acer per aver risolto in breve tempo l'inconveniente tecnico-procedurale che era sopravvenuto in materia di proprietà dei suoli. Con la stipula dell'atto pubblico avvenuta oggi, mancano ormai pochissimi, semplici passaggi burocratici alla consegna materiale delle case ai loro legittimi assegnatari", concludono il Sindaco e l'Assessore.