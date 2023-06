Demedicalizzazione 118, Ceniccola: "Mi dimetto da componente Ucad Telese" Il medio: "Presenza medici su ambulanze fondamentale. Chiesto convocazione ufficio inutilmente"

Amedeo Ceniccola, componente dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali (U.C.A.D.) del Distretto Sanitario di Telese Terme e nella funzione di Responsabile dell’Aggregazione Funzionale Territoriale di Guardia Sanframondi (comprendente i comuni di San Lorenzo Maggiore, San Lupo, Castelvenere, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Pietraroja, San Lorenzello e Faicchio) ha deciso di dimettersi dalle proprie funzioni a causa del piano di riorganizzazione all'orizzonte:

Avendo appreso dalla stampa che l’Azienda Sanitaria di Benevento ha redatto un progetto di riorganizzazione sperimentale del 118 in cui si prevede la “demedicalizzazione” anche dell’ambulanza attualmente attiva presso la postazione Saut/Psaut di Cerreto Sannita con grave penalizzazione dei cittadini dell’intera alta valle del Titerno nelle richieste di emergenza sanitaria;

convinto che la presenza di un medico a bordo del mezzo di soccorso sia requisito fondamentale per rispondere in modo tempestivo ed efficace alle emergenze sanitarie;

ricordato che la richiesta di convocazione urgente dell’ Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali di Telese Terme presentata in data 20/04/2023 avente ad oggetto: “Rimodulazione servizio 118. Chiarimenti e provvedimenti” è rimasta senza alcun riscontro formale da parte della dirigenza sanitaria distrettuale;

ricordato che l’ultima convocazione dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali di Telese Terme risale al giorno 18/3/2020 e in videoconferenza con il Direttore Generale dell’ASL di Benevento per formulare una proposta gestionale dell’Ospedale di Comunità che si sarebbe dovuto attivare in tempi “brevissimi” presso l’ex ospedale “Maria delle Grazie” di Cerreto Sannita (proposta depositata in data 19/3/2020 e mai riscontrata dall’ASL);

Comunico irrevocabili dimissioni dalla carica di componente dell’U.C.A.D. del Distretto Sanitario di Telese Terme (ridotto ad un semplice acronimo privo di significato) dopo essere stato eletto -con voto segreto- dalla stragrande maggioranza dei medici di Medicina Generale del Distretto a cui rinnovo i miei sentimenti di amicizia e gratitudine.