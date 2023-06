Campolattaro: Iadanza aderisce a Forza Italia Rubano: "Abbiamo riferimenti in ogni comune della Provincia"

Il Consigliere Comunale di Campolattaro, Salvatore Iadanza, aderisce a Forza Italia. L’esponente della maggioranza guidata dal Sindaco, Simone Paglia, ha siglato ieri l’intesa con il commissario provinciale di Forza Italia, l’On. Francesco Maria Rubano.

“ In ogni comune della provincia - dichiara il parlamentare Rubano - ci avvaliamo di riferimenti politici seri e pronti a rafforzare sul piano programmatico ed elettorale il nostro partito. Campolattaro e’ una realtà strategica per il Sannio, per molto tempo trascurata. Con l’adesione dell’amico Salvatore, sarò fortemente responsabilizzato, insieme agli amici rappresentanti del governo, nei riguardi dell’intera comunità. Sono sicuro che faremo un buon lavoro creando una sinergia politica fattiva e proficua,” conclude Rubano.