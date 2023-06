Rubano: "Com'è stato possibile autorizzare scavi invasivi a Piazza Pacca?" Il parlamentare di Forza Italia interroga il ministero: "Opere invasive senza scavi preventivi"

“In merito ai lavori in corso nella Citta’ di Benevento a Piazza Cardinal Pacca , finanziati coi fondi PICS e intesi alla realizzazione di un'area attrezzata per info point e accoglienza turistica , è stato chiaro fin da subito che intervenire in questa area avrebbe comportato il ‘rischio’ di incontrare splendide testimonianze archeologiche. E così è stato.

Durante i lavori sono emersi diversi reperti di grande valore tra cui un mosaico di età romana e diverse tombe. Il progetto predisposto si è, dunque, rivelato totalmente sbagliato, inadeguato ed incompatibile con la valorizzazione di un’area di grande interesse archeologico. Tanto è vero che la stessa Amministrazione è stata costretta a dirottare il parcheggio in altro sito, ovvero a Piazzale Catullo.

Mi domando come sia stato possibile per il Comune dare l’ok ad opere invasive in piazza Cardinal Pacca, e perché non è stato eseguito uno scavo archeologico preventivo su tutta l’area, come espressamente richiesto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento già nel 2021. Inoltre, trovo inspiegabile aver consentito ad una ditta di costruzioni non in possesso della necessaria qualificazione di effettuare scavi in un’area così delicata.Ora è di fondamentale importanza sviluppare tutte le potenzialità del sito archeologico e riportare alla luce quello che è un vero e proprio tesoro non solo per Benevento ma per l’intera regione. Per questo sarà necessario, di concerto con il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, trovare le risorse per finanziare ulteriori scavi e gettare le basi per la creazione di un parco archeologico a piazza Cardinal Pacca.

Sulle questioni evidenziate annuncio ufficialmente che presenteremo un’interrogazione parlamentare al Ministero di competenza. Questo territorio ha potenzialità enormi ed inespresse:con Forza Italia, il Governo di Centrodestra e personalmente abbiamo la missione di farle emergere”. Lo dichiara Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e commissario provinciale del partito nel Sannio.