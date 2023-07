Pnrr, Mastella: ora fare squadra con tutti i comuni del Sannio A Palazzo Paolo V l'incontro con i primi cittadini della provincia di Benevento

"Fare squadra e trovare convergenze: è lo scopo di un'iniziativa che non è né politica, né partitica ma di cooperazione istituzionale con il Comune di Benevento che offre un'esperienza di alto livello di supporto a costo zero, come Cethegus, per giocare la partita cruciale del Pnrr", lo ha detto il sindaco di Benevento Clemente Mastella a margine dell'incontro a Palazzo Paolo V 'Cethegus incontra Benevento e i Comuni della Provincia' cui hanno partecipato numerosi primi cittadini e amministratori del territorio provinciale di Benevento.

Il sindaco Mastella ha poi invitato i sindaci a fare rete per aree territoriali: "Condividete obiettivi e strategie sotto il denominatore dell'area geografica d'appartenenza: potrebbero nascere così reti di convergenza programmatica e istituzionale nell'Hinterland, nel Fortore, nella Valli telesina e caudina e nel Titerno-Tammaro". Dopo il sindaco di Benevento il presidente della Provincia Nino Lombardi ha incoraggiato le amministrazioni comunali a poter fruire dei servizi offerti da Cethegus: "Può essere un'importante occasione per colmare i cronici vuoti d'organico di cui soffrono, soprattutto nei settori tecnici, i piccoli comuni. Condivido pienamente poi la sollecitazione del sindaco Mastella a incrociare intelligenze e progettualità", ha concluso Lombardi.

Il presidente di Cethegus Leonardo Valle ha letto una lettera di encomio per l'iniziativa del sindaco di Imperia e vicepresidente nazionale Anci Claudio Scajola: "Il nostro obiettivo - ha spiegato Valle - è dare ai sindaci strumenti per essere operativi e mettere a terra i progetti di Next Generation Eu. Bisogna diventare aree metropolitane: non con la demografia, ma con l'integrazione degli strumenti e dei piani d'azione come i Contratti quadro di sviluppo. Rigenerazione grazie all'innovazione", ha concluso Valle. Una serie di focus poi con diversi esperti tra cui il professor Paolo Emilio Salvia, professore di Diritto Pubblico a La Sapienza di Roma che ha illustrato i termini e la cornice normativa attorno a cui incardinare e canalizzare il rapporto tra Pa e grandi player imprenditoriali e sui metodi per valorizzare la co-progettazione.