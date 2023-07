Nasce il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Benevento Claudio Fodarella nominato referente per il primo anno

E’ stato costituito il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Benevento. Si tratta di uno strumento con cui il M5S favorisce e promuove la partecipazione attiva degli iscritti alla vita politica interna, secondo quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto. “I gruppi territoriali sono quei luoghi in cui ciascun attivista può e deve sentirsi protagonista di un cambiamento” ha spiegato la coordinatrice provinciale del M5S, Sabrina Ricciardi. “Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di essere qui e mettersi in gioco. Mi fa piacere - ha detto la Ricciardi - sapere che insieme ad attivisti storici, molti dei quali della prima ora, ci siano volti nuovi che hanno spesso seguito con interesse dall’esterno le nostre iniziative e adesso hanno scelto di aderire e dare un contributo fattivo sul piano delle idee, della condivisione e della socializzazione. Solo in questo modo, con la partecipazione dal basso, possiamo tornare a crescere. Stiamo cercando di rafforzare la presenza nei territori, in quei posti dove i problemi nascono e hanno una ricaduta diretta sulla quotidianità, dove è necessario agire per una giustizia sociale, per la lotta alle disuguaglianze, per la tutela del lavoro, dei redditi, della casa e per attuare tutte quelle iniziative necessarie alla transizione ecologica e digitale”. Ciascuno degli aderenti si è presentato e ha illustrato il proprio pensiero, tutti hanno concordato che la partecipazione sia il sale della democrazia e che è in fase di avviamento un nuovo percorso che può riportare il M5S ad essere il principale riferimento delle fasce deboli del Paese. Al termine della discussione, con la formalizzazione degli adempimenti per la costituzione, Claudio Fodarella è stato nominato all’unanimità dai presenti, referente del Gruppo Territoriale di Benevento (incarico che ha la durata di un anno).