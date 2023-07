Palestra scuola piazzale Catullo, Pasquariello risponde a Maglione Soluzione temporanea per ospitare i ragazzi

"Gentile prof. Maglione, comprendo perfettamente le ragioni che l'hanno indotta a scriverci, perché condivido con Lei l'importanza delle attività fisiche e sportive per la crescita psico-fisica dell'individuo. Come lei sa, il plesso scolastico di piazzale Catullo costituisce una soluzione assai dignitosa e decorosa per i ragazzi dell'istituto Bosco Lucarelli, tuttavia provvisoria e temporanea. Lo stabile di piazzale Catullo, inserito nel Contratto di quartiere Santa Maria degli Angeli, era destinato a ospitare una scuola per l'infanzia ed è dunque sprovvisto degli spazi destinati all'attività fisica e sportiva che negli asili non è prevista. Presto, al termine dei lavori alla Bosco Lucarelli i ragazzi della scuola media potranno avere un edificio sicuro e riqualificato secondo gli standard più moderni, dove naturalmente è prevista una palestra e spazi idonei per svolgere una disciplina di cruciale importanza nella crescita dei ragazzi: l'educazione fisica", così l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello rispetto alla missiva inviata dal professor Pasquale Maglione.