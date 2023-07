È nata a Benevento una "Piazza" di Schierarsi, associazione di Di Battista Focus sui giovani, rilancio della sanità pubblica, servizio civile ambientale

È nata a Benevento una “Piazza” di Schierarsi, l’associazione culturale fondata dall’ex parlamentare Alessandro Di Battista e presieduta dal giovane salernitano Luca Di Giuseppe. La Piazza costituisce l’organizzazione a livello locale dell’Associazione e ne persegue sul territorio scopi e finalità, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni.

Di Battista, in tour dal prossimo settembre nelle “Piazze” d’Italia, ha fortemente voluto la nascita di questa Associazione, di cui è vicepresidente, per sviluppare progetti dal basso, perché a suo dire quello che manca oggi nel nostro Paese è la politica libera, fuori dai palazzi. L’esigenza di Schierarsi è quella di ricostruire una comunità e creare uno spazio condiviso di partecipazione popolare necessario per difendere i diritti di cittadinanza. Il nome dell’associazione non è stato scelto a caso: viviamo in un periodo storico di grande

conformismo ed è questo il momento di assumere posizioni chiare su temi nazionali e globali. Parole come sostenibilità, pace, autodeterminazione dei popoli e lotta alla criminalità organizzata rappresentano il cuore delle azioni in cui è impegnata l’associazione. Il manifesto di Schierarsi ripercorre alcuni dei temi in parte condivisi da alcuni partiti e movimenti dentro e fuori il Parlamento. Tra questi: focus sui giovani, rilancio della sanità pubblica, servizio civile ambientale, una legge sull’acqua pubblica, sviluppo di una proposta sulla creazione di una casa farmaceutica pubblica, sostegno alle associazioni impegnate sul tema dell’eutanasia, introduzione del salario minimo garantito per tutti e tutte, legge sul conflitto di interessi e legge sugli editori impuri, riforma del sistema bancario con separazione tra banche commerciali e banche d’affari, sostegno alle imprese in crisi che decidono di ristrutturarsi garantendo ai lavoratori di concorrere alla gestione delle stesse, car sharing nazionale, stop all’invio di armi in Ucraina, sostegno alla causa palestinese, terza via in materia di migrazioni con un piano complessivo che abbia come focus il diritto a non emigrare, stop definitivo al Patto di stabilità e crescita, al MES e ai parametri responsabili dell’austerità e sociale, rafforzamento dell’autonomia italiana ed europea rispetto agli

USA, stop alle porte girevoli tra politica e sistema finanziario, magistratura e sindacato.

In tantissime città italiane stanno continuando a crescere le “Piazze” di Schierarsi. Nel giro di pochissimi mesi dalla nascita ufficiale dell’Associazione, sono state create oltre 70 Piazze: riteniamo si tratti di buona parte del Paese reale tagliata fuori dalla politica dei palazzi, di quel 40% che non si reca più alle urne, del popolo tradito dalla mancata legge sull’Acqua Pubblica. È a queste persone che ci rivolgiamo, riprendiamo insieme la voglia di partecipare, per diventare protagonisti del nostro futuro e di quello delle prossime generazioni. Non è più il momento di aspettare: è il momento di schierarsi!