Giunta, ok all'atto d'indirizzo per la proroga del servizio idrico integrato Parere favorevole all'intitolazione del Cpia a Piero Angela

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha dato via libera all'atto d'indirizzo con il quale conferma la partecipazione del Comune di Benevento alla società mista Sannio Acque ed esprime indirizzo al Consiglio comunale di adottare la proroga tecnica della gestione servizio idrico integrato nelle more della definizione delle procedure di gara per la scelta del gestore unico in capo all'Ente idrico campano.

Nella stessa seduta ok anche al progetto esecutivo denominato 'Ponte Leproso' che rientra nel Piano nazionale per gli investimenti complementari del Ministero della Cultura, linea d'investimento 'Regina Viarum'. Si prevede un intervento di manutenzione finalizzato alla pulizia del monumento e la reintegrazione di zone danneggiate della pavimentazione in pietra.

L'esecutivo comunale ha dato, altresì, parere favorevole all'intitolazione del Centro provinciale istruzione adulti (Cpia) a Piero Angela, figura-simbolo del giornalismo scientifico, saggista, scrittore e straordinario divulgatore scomparso a Roma il 13 agosto del 2022.