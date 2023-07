Cittadini sistemano strada a contrada Cancelleria. Il Pd: non è giusto "I residenti pagano le tasse e in cambio dovrebbero ricevere dei servizi"

"Ci sembra doveroso ringraziare i cittadini di contrada Cancelleria che da soli hanno riparato e ripulito le strade della zona". Così in una nota il gruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento che accende i riflettori su una zona periferica alle porte della città che da tempo attendeva interventi del Comune ma che invece sono stati ora effettuati dai cittadini.

"Non potevano fare altrimenti considerato che nell'attesa di Godot erano ormai trascorsi un paio di anni. È giusto così? No, non lo è - tuonano i consiglieri dle Pd -. Un residente paga le tasse e in cambio dovrebbe ricevere dei servizi. Ma tant'è. Sulla manutenzione della rete viaria cittadina - come pure sulla pulizia del verde, e a dirlo ora sono anche esponenti di maggioranza - l'amministrazione Mastella viaggia a passo lento. Almeno il tempo delle scuse, però, sta per finire: dal giorno dopo l'approvazione del bilancio (in Consiglio il 18 luglio) se non ci saranno fondi per la sicurezza e il decoro di quartieri e contrade sarà solo per una scelta politica, libera e consapevole, di chi dirige palazzo Mosti".