Meridione zona Zes, Matera: grande risultato del governo "Un'azione che ridurrà il divario Nord Sud"

"Una concreta e vera spinta per lo sviluppo e la crescita del Meridione quella che viene dal Governo Meloni". Così il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, anche Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica, commenta il "nulla osta" venuto dall'Europa rispetto alla costituzione di una Zes unica che abbraccerà l'intero Mezzogiorno d'Italia.

"Si tratta di un grandissimo risultato colto dal nostro Governo e, in particolare, dal Ministro degli Affari europei Raffaele Fitto appositamente recatosi in missione a Bruxelles" - prosegue Matera. In pratica, dopo la stagione estiva, arriverà un provvedimento dal Governo che farà dei territori di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia, Calabria un'unica zona economica speciale, senza distinguo alcuno.

"L'intero territorio meridionale diventerà allo stesso modo attrattivo e competitivo per gli investimenti attraverso la semplificazione delle procedure autorizzative, della burocrazia, attraverso mirati sostegni finanziari ed apposite agevolazioni fiscali. Siamo al cospetto di una fase epocale che potrà effettivamente andare a ridurre il divario tra Nord e Sud dando a tutti i cittadini le stesse possibilità di crescita e le stesse potenzialità. Da Shenzhen alla Polonia, le Zes sparse in tutto il mondo hanno rappresentato ovunque un volano per lo sviluppo. Investire al Sud diventerà realmente conveniente, diventerà più facile, con orizzonti e spiragli completamente differenti che si andranno ad aprire per le future generazioni del Mezzogiorno. Da parlamentare del Sud - chiude Matera - che ama profondamente il suo territorio non posso che rivolgere un forte ringraziamento al Governo tutto e al Ministro Fitto per un risultato che finalmente trasforma in concretezza le promesse che vari Governi hanno fatto e puntualmente non mantenuto per il Sud".