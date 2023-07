Ok in consiglio a Tari e bilancio previsione. "Città in crescita" Mastella: "Critiche? A volte sembra che tutto sia dovuto, ma serve anche solidarietà reciproca"

Il Consiglio comunale ha proceduto, questa mattina, all’approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell’art. 17 bis del D.L. 34/2023, convertito dalla legge 56/2023 (29 voti favorevoli e 2 astenuti).

L’assise consiliare ha inoltre approvato le tariffe TARI anno 2023 (21 voti favorevoli e 9 contrari) e il bilancio di previsione 2023/2025 con contestuale presa d’atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio (20 voti favorevoli e 8 contrari).

Nel merito si è espresso anche il sindaco Mastella, in particolare relativamente alle critiche mosse dall'opposizione sulle condizioni del verde pubblico: "A volte ci si aspetta che faccia tutto l'Asia o il Comune in una visione un po' papalina che tutto deve arrivare e tutto deve essere concessorio. Ho visto una banca che davanti all'ingresso aveva vegetazione altissima eppure non interveniva. Mi auguro forme di solidarietà reciproca: noi tentiamo di risolvere difficoltà, anche nelle contrade, ma non possiamo svolgere sempre funzioni di supplenza. Anche con Santa Sofia pur non essendo patrimonio comunale siamo intervenuti.

E' inutile l'astio permanente".

Poi sul dissesto: "L'Osl è qui da 7 anni: ricordo che il presidente si lamentava perché non fornivamo le risorse quando poteva prenderle dall'esterno. Facciamo quel che è possibile fare, e trovo che la città è in crescita".