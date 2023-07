Giorgione lascia la maggioranza: "Scelte mai concertate, c'è delusione" Dalla lista Mastella passa al gruppo Misto: "Non soddisfatte le mie aspettative"

Gerardo Giorgione lascia la maggioranza di Mastella. Dopo le critiche dei giorni scorsi in mattinata il consigliere ha annunciato, con una missiva presentata al presidente del consiglio comunale Parente, l'adesione al gruppo misto, sedendo poi nei banchi dell'opposizione.

“Rinuncio alla delega al Contenzioso – scrive Giorgione – e continuerò in ogni caso a svolgere il ruolo di consigliere comunale nel rispetto del mandato conferitomi dai cittadini. Manifesto inoltre la volontà di lasciare il gruppo di maggioranza “lista Mastella”, ribadendo la mia stima nei confronti della maggioranza tutta e in particolare del sindaco, amico e uomo per bene nonché eccellente politico. Devo contestare che l'azione amministrativa non ha soddisfatto le mie aspettative, convergendo in un indice di delusione confermato anche dagli elettori nelle ultime verifiche elettorali, ciò a causa di scelte, mai concertate coloro che si sono battuti per sostenere il progetto Mastella”.