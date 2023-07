Scarinzi: "Bilancio? Non ho votato per un problema tecnico" Il consigliere: "Sostegno convinto: pur con ristrettezze importante strumento di sviluppo"

"Ho seguito seppur, da remoto, l'intera seduta consiliare odierna per l'approvazione della rottamazione quater, delle tariffe Tari e del Bilancio di previsione. Al momento della votazione su quest'ultimo punto non ho potuto esprimere il mio consenso a causa di un disguido nel collegamento via web. Tuttavia voglio evidenziare, in questa sede, il mio pieno e assoluto sostegno politico all'amministrazione sul Bilancio di previsione", così in una nota il consigliere comunale Luigi Scarinzi.

"La mia adesione al Bilancio di previsione non è motivato solo da ragioni di appartenenza politica alla maggioranza che è stata votata dagli elettori, elemento che non è mai da sottovalutare, ma anche per tutti i motivi che il sindaco Mastella ha espresso nel discorso conclusivo che coincidono esattamente con il mio pensiero", prosegue Scarinzi.

"Il Bilancio, ancorché segnato dai rischi e ristrettezze dovuti al momento storico, rappresenta uno strumento di sviluppo e un fattore d'attrazione per gli investimenti sul territorio come testimoniano le nuove aziende che presto verranno a insediarsi qui a Benevento. Nè sono da sottovalutare gli altri importanti investimenti in materia di edilizia scolastica o gli strumenti di programmazione urbanistica che l'amministrazione sta per approntare. Solo una comunità che dà regole e certezze può essere attrattiva rispetto agli investimenti privati: l'amministrazione Mastella lo sta facendo", conclude Scarinzi.