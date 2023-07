Consiglio comunale: ok alla proroga del servizio idrico Ok anche all'adesione all'Ente Idrico campano e all'approvazione dello Statuto di Sannio Acque

Il Consiglio comunale ha approvato stamane con venti voti favorevoli e dieci contrari la delibera che integra e conferma la numero 1 del 31 gennaio 2023, sull'adesione al deliberato dell'Ente idrico campano e l'approvazione dello Statuto Società Mista 'Sannio Acque', in materia di servizio idrico integrato.

Con 19 sì e 7 no, via libera anche alla proroga tecnica della gestione del servizio idrico integrato nelle more della definizione delle procedure di gara per la scelta del gestore unico in capo alla Ente idrico campano Distretto Sannita.

Ancora, con 19 favorevoli e 7 contrari, ok al riconoscimento del debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lettera a) TUEL – scheda di rilevazione della partita debitoria n. 8/2023.

Il Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale di Palazzo Paolo V destinate ad attività culturali e di pubblico interesse è stato approvato all'unanimità dei presenti (26 voti favorevoli).