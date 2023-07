Scavi piazza Pacca, esposto consiglieri opposizione al ministero della Cultura Documento firmato anche da Altrabenevento. "Comportamento contraddittorio della Soprintendenza"

E’ stato inviato questa mattina al Direttore Generale del Ministero della Cultura un esposto di Altra Benevento e dei consiglieri di opposizione del Comune di Benevento per gli scavi archeologi in piazza Cardinale Pacca eseguiti a seguito dei lavori per la realizzazione del Front Office Turistico appaltati dal Comune di Benevento, in un’area di grande importanza storica da tempo nota.

Il documento , spiegano i firmatari, "accompagnato da otto allegati evidenzia il comportamento contraddittorio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento che prima ha espressamente chiesto al Comune uno 'scavo preventivo' sull’area interessata alla realizzazione dell’Info Point e gli stalli per Bus Turistici e poi ha consentito gli scavi a seguito dell’appalto lavori per un progetto esecutivo mai autorizzato".

I consiglieri firmatari dell’esposto sono, Luigi Diego Perifano e Angelo Miceli di “Città aperta”; Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Maria Letizia Varricchio, Raffaele De Longis del “PD”; Vincenzo Sguera di “Azione”; Angelo Moretti e Giovanna Megna di “Civico22”; Rosa De Stasio di “Prima Benevento” e il coordinatore del movimento politico “Altra Benevento è possibile”, Gabriele Corona, hanno segnalato al Direttore Generale del Ministero che gli scavi sono stati effettuati anche con mezzi meccanici, in genere vietati per i sondaggi archeologici, da parte di una ditta che non ha i requisiti per tali attività.