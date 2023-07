Pd: delegazione sannita a Cesena per "Energia Popolare" di Bonaccini Fioretti: "Metodo selezione classe dirigente principale causa di disaffezione da politica"

Una delegazione della Federazione Sannita del Partito Democratico composta Umberto Del Basso De Caro, Giovanni Cacciano, Floriana Fioretti e Stefano Orlacchio (neo commissario dei Giovani Democratici) ha preso parte alla partecipatissima due giorni di Cesena, "Energia Popolare", l'area politico culturale, di matrice ulivista, organizzata da Stefano Bonaccini.

Tanti gli ospiti di rilievo nazionale ed europeo e tantissimi gli amministratori presenti oltre alla segretaria Elly Schlein.

Emozionante la “Lezione” di Romano Prodi nella mattinata di ieri, 22 luglio, in una gremitissima sala congressi della Fiera di Cesena.

Nella stessa sala, pochi minuti prima, ha preso la parola anche Floriana Fioretti, membro della direzione nazionale.

Il suo apprezzato intervento ha inteso sintetizzare il lavoro svolto nel pomeriggio di venerdì dai delegati sanniti nei vari gruppi di lavoro. Di seguito un estratto:

“Il Partito Democratico deve lanciare un messaggio trasversale ed inclusivo a tutte le categorie del lavoro e del mondo produttivo, delle libere professioni e delle partite Iva, rappresentare ed essere portatori di istanze e valori delle migliori culture progressiste del Paese, da quelle di derivazione popolare e cattolica sino a quelle libertarie e socialiste.

È necessario tuttavia prendere consapevolezza che le attuali modalità di selezione delle classi dirigenti siano tra le cause principali della disaffezione dalla politica. Liste bloccate con candidati calati dall’alto che, non di rado, non hanno alcun legame con il territorio di elezione, sono il caso esemplare di quanto oggi i cittadini siano espropriati del loro potere di scelta. Intestarsi una battaglia in favore del diritto di decidere da chi si debba essere rappresentati ci gioverebbe moltissimo.

Dinanzi a noi c'è una prateria, occorre solo vederla e avere il coraggio di percorrerla, utilizzando quel linguaggio che ci ha reso vincenti nelle straordinarie stagioni dell'Ulivo”