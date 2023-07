Caso Zaki, la coordinatrice di Forza Italia Giovani: "Mascalzonata verso Meloni" Fiorenza Ceniccola: "Peggio di morte e sofferenza solo perdita della stima di sè..."

Fiorenza Ceniccola, coordinatrice di Forza Italia Giovani Benevento interviene sul caso Zaki con una lettera a lui indirizzzata, dopo il rifiuto del volo di Stato:

"Egregio Dottore Zaki,

prima di tutto desidero congratularmi con Lei per la serietà che ha

dimostrato nel rifiutare il volo di Stato per il rientro in Italia dopo la

grazia concessa dal presidente dell’Egitto Abdel Fattah al-Sisi a

seguito del capolavoro geopolitico messo in atto dal Governo

Meloni e però, sono qui per farle una domanda dopo aver letto le

motivazioni alla base del Suo sdegnato rifiuto: “… temevo di dover

stringere la mano del capo di Governo Giorgia Meloni”.

D’impeto mi è venuta voglia di mandarla a quel paese; ma è stata

solo la tentazione di un momento. Subito dopo ho pensato a quello

che mi hanno sempre insegnato: la politica non si fa con i

risentimenti. A mio avviso, si è trattato di una vera mascalzonata

nei confronti del Presidente Giorgia Meloni e di tutti i cittadini

italiani. E mi consenta di ricordarle che esiste una cosa peggiore

della morte e di qualsiasi sofferenza, la perdita della stima di sé.

Lei, forse ,non se ne rende conto ma, la “motivazione” addotta per

rifiutare il volo di Stato la fa apparire come “l’ingratitudine fatta

persona” e, in tal modo, ha perso la stima di migliaia, di milioni di

italiani non accecati dall’ideologia e dall’appartenenza partitica.

In attesa di conoscere quali sono le motivazioni che la

“terrorizzano” nel stringere la mano al nostro Presidente Giorgia

Meloni, Le porgo i migliori auguri di … bentornato in Italia, il

Belpaese governato dal Presidente Giorgia Meloni per volontà di

milioni di italiani…"