Rubano: "Grazie a mio emendamento piena operatività reti oncologiche" Il deputato FI: "Si conferma l'attenzione e il lavoro di Forza Italia per un tema così delicato"

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione di un emendamento di Forza Italia a mia prima firma ieri in Commissioni I e XI riunite al Dl Pa Bis (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno) il quale, intervenendo sull’Art. 8, (Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro dei tumori) intende supportare l'efficientamento delle Reti Oncologiche Regionali prevedendo che la quota parte del “Fondo per l’implementazione del Piano nazionale 2023-2027 – PON”, destinato a renderle pienamente operative, venga erogato sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi e tempistiche da stabilire per singola regione, insieme all'identificazione di un relativo meccanismo premiante. Il Fondo è destinato infatti al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l’assistenza del malato oncologico, ed in questo le reti oncologiche giocano un ruolo fondamentale. Una grande notizia che conferma l’attenzione ed il lavoro di Forza Italia per un tema così delicato e che incide in maniera decisiva sulla vita dei malati oncologici e dei loro familiari”. Lo dichiara in una nota l’On. Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze.