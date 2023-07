Noi di Centro: nominati i referenti di Fortore e Tammaro Il segretario provinciale Agostinelli: da settembre incontri pubblici su specifiche aree tematiche

Sempre più presente ed organizzato nel Sannio il partito noi Di Centro Mastella. Ieri, a margine di un importante e riuscito convegno organizzato dal GAL Tammaro e da UNCEM e svoltosi a Santa Croce del Sannio, si sono riuniti sindaci e referenti nDC dell’area Tammaro per affrontare diversi argomenti di politica territoriale e sviluppo locale.

Durante l’incontro, il segretario Provinciale, d’intesa con il Segretario Nazionale e con il consenso di tutti i presenti, ha annunciato la nomina di Gianfranco Rinaldi quale referente del partito noi Di Centro per l’area Tammaro. Stessa nomina anche nel Fortore, dove a coordinare il partito, il Segretario Nazionale Mastella ed il Segretario Provinciale Agostinelli, individuano Andrea Giallonardo, Sindaco di Castelfranco in Miscano.

Il caldo dell’estate non rallenta il partito che resta, in modo indiscusso, principale riferimento ed attrattore degli amministratori Sanniti. A breve le nomine dei referenti delle altre aree territoriali e dei prossimi Segretari Cittadini.

"A settembre, invece, inizieremo - conclude Agostinelli -, con una serie di incontri pubblici itineranti su specifiche aree tematiche".