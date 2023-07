Carenza idrica, Matera: discutiamo meno di poltrone e si risolva il problema "Ci si interessi meno del potere e più dei disagi che le popolazioni si trovano a patire"

“Si lavori per la soluzione dei problemi e non per la gestione del potere. La problematica idrica che attanaglia ogni anno più punti del territorio riflette un disagio che è intollerabile. Solidarietà piena alle popolazioni”.

Così il Senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera, anche Presidente del Comitato della Legislazione del Senato della Repubblica, rispetto alle gravi difficoltà che in più aree del Sannio si stanno, anche quest’anno, lamentando a causa di sospensioni nella erogazione idrica per più ore al giorno con tutte le spiacevoli conseguenze che tale condizione comporta nella gestione del quotidiano.

“Auspico che gli Organi deputati provvedano a convocare i sindaci per dare una risposta a tali gravissimi inconvenienti. Convochino i sindaci per parlare di come ovviare al problema idrico e non solo nel momento in cui bisogna provvedere a rinnovare gli Organi sociali e a distribuire poltrone.

Ci si interessi meno del potere e più dei disagi che le popolazioni si trovano a patire. C’è bisogno di una inversione di rotta sulla tematica: si parli meno di Consigli di Amministrazione e più delle problematiche delle reti, degli impianti, si parli di più dei sistemi che non funzionano, delle imponenti crisi legate al periodo estivo. E soprattutto ci si impegni per garantire un servizio che sia adeguato”.