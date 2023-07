Giovani Democratici: Orlacchio nominato commissario per il Sannio "Fondamentale affrontare questioni nazionali come la legalizzazione della cannabis"

I Giovani Democratici del Sannio annunciano che "Nella giornata del 22 luglio il Segretario regionale dei Giovani Democratici della Campania, Francesco Iury Forte, ha nominato commissario della Federazione provinciale del Sannio Orlacchio Stefano, affinché si giunga quanto prima al congresso provinciale.

Successivamente è stata organizzata nel pomeriggio del 25 luglio la prima assemblea con alcuni militanti ed iscritti dei Giovani Democratici del Sannio, nella quale si è dibattuto delle tempistiche del congresso provinciale, le modalità di svolgimento dello stesso, la ricostituzione dei circoli comunali in provincia e le iniziative programmatiche che riguardano il nostro territorio.

Nel corso della riunione si è da subito sottolineato come sia necessario che i GD tornino protagonisti del dibattito politico e che gli stessi si riapproprino delle tematiche più scottanti per le giovani generazioni del nostro territorio: lavoro, Università e scuola, trasporti e la scarsità degli eventi culturali nel territorio. È un'urgenza avvertita da tutti coloro che hanno partecipato alla riunione in quanto la classe dirigente e le istituzioni del Sannio sono spesso inermi e del tutto in contrapposizione a quelle che sono le esigenze e le necessità dei giovani, abbandonati a loro e spesso additati come problema da risolvere e non risorsa da incentivare.

Per ognuna di queste tematiche si formeranno gruppi di lavoro che organizzeranno eventi e momenti di confronto al fine di avanzare proposte al partito ed alle istituzioni locali, affinché il dibattito pubblico possa tornare a prendere in considerazione il punto di vista e l’opinione di chi quotidianamente ascolta e cerca di risolvere le problematiche della nostra generazione.

A tal proposito, si ritiene sia fondamentale affrontare questioni generali di carattere nazionale, oltre che i temi più affini al nostro territorio, come la legalizzazione della cannabis, la GPA, l’aborto libero, la disparità di genere e i diritti della comunità LGBTIQ+.

Invitiamo la comunità giovanile a prendere parte ai Giovani Democratici, a contattarci e a seguire la nostra organizzazione sui social per rimanere sempre aggiornati sulle nostre iniziative".