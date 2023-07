Fondi Pnrr per l'ex cementificio, Matera chiarisce: progetti al sicuro "Nessun finanziamento andrà perso. Solite critiche della sinistra"

“Siamo alle solite, sto vagliando la possibilità di un intervento in aula il prossimo martedì, alla presenza del ministro Fitto”. Il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera non ci sta e risponde così alle accuse arrivate da più parti dopo la scelta del Governo di rimodulare i fondi per i progetti del Pnrr. Ieri a Benevento l'associazione Libera aveva posto l'attenzione sul progetto che riguarda il recupero dell'ex cementificio in contrada Olivola (bene confiscato alla criminalità) che dovrebbe essere trasformato in un incubatore aziendale, con risorse per due milioni e mezzo di euro.

“Non salteranno finanziamenti. Il Governo, in accordo con l'Europa, ha stabilito che alcuni interventi finanziati con il Pnrr e che non vedrebbero la luce entro il 2026, data di scadenza del Pnrr, passeranno su altre fonti di finanziamento che hanno un arco temporale di realizzazione più lungo. La scelta del Governo – ribadisce – mira proprio ad evitare di perdere quei finanziamenti che non riuscirebbero ad essere completati entro i tempi, con il rischio di dover restituire anche i fondi. E' una scelta di buonsenso. Siamo alla solita critica di sinistra e movimento cinque stelle”.