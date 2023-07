Nuove deleghe ai consiglieri comunali, a Scarinzi segreteria politica sindaco Al consigliere Farese le scuole, a Guerra 'incarichi speciali, Zanone è consulente ufficio Gabinetto

Il sindaco Clemente Mastella ha firmato stamane due decreti per conferimento di deleghe e incarichi ai consiglieri comunali.

Con un primo provvedimento, motivato dal maggior vantaggio per l’Ente che deriva dal coinvolgimento di singoli consiglieri comunali nell’approfondimento di problematiche inerenti specifiche materie, il Sindaco ha delegato il consigliere comunale Francesco Farese per la materia ‘Istruzione pubblica e privata e servizi scolastici’. Al consigliere Farese la delega è stata conferita con funzioni propositive e di consulenza. Conferita, altresì, al consigliere Rosario Guerra la delega ad ‘incarichi speciali’ che saranno, di volta in volta, individuati dal Sindaco.

Con un secondo provvedimento, motivato dalla ragione di determinare una maggiore efficienza degli uffici di indirizzo politico alle dirette dipendenze del Sindaco, è stato conferito al consigliere comunale Luigi Scarinzi l’incarico di coordinatore della segreteria politica del Sindaco e al consigliere Giovanni Zanone l’incarico di consulente dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco.