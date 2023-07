Giuseppe Zollo aderisce a Noi di Centro con Mastella L'ex consigliere comunale: scelta maturata nel tempo

"Noi di Centro, la formazione di Clemente Mastella, sarà la mia nuova casa politica. E’ una decisione che ho maturato al termine di un percorso che ha visto coesistere una riflessione personale, un ragionamento meditato sull’attuale scenario politico e soprattutto una condivisione con il cospiscuo elettorato che ancora alle ultime amministrative ha riposto fiducia nella mia persona, onorandomi di ben 353 preferenze. A loro ho sentito il dovere di spiegare la scelta di aderire a Noi di Centro che ora ufficializzo in maniera convinta e determinata”, così in una nota l’ex consigliere comunale e assessore all’Urbanistica e attuale consigliere del Consorzio Asi di Benevento Giuseppe Zollo.

“Da tempo mi era discostato dal Partito democratico. Non ho condiviso già da qualche tempo la linea intrapresa da chi ha scelto in maniera ostinata e per me non condivisibile, la linea di una contrapposizione frontale a Clemente Mastella e alla sua esperienza amministrativa. Ancora meno ho condiviso le forme di consociativismo, talvolta evidenti perfino nelle attività svolte in Consiglio comunale tra forze politiche agli antipodi sul piano nazionale. L’unico collante sembra essere l’avversione a Mastella: è da questa tendenza mi sono dissociato da tempo. Devo evidenziare pure che la mia formazione moderata e post-democristiana, mi spinge lontano anche dalle scelte della segreteria nazionale che sembra virare sempre più a sinistra, come testimoniano gli abbandoni, avvenuti negli ultimi mesi, di molti politici della mia stessa area culturale”, evidenzia Zollo.

“Scelgo di fare ingresso nella comunità politica di Noi di Centro. Lo faccio anzitutto per la stima, rimasta intatta negli anni nonostante qualche divergenza nella scelte, che nutro verso Clemente Mastella. E’ inutile negare che negli anni Mastella ha mostrato di avere una marcia in più. Non solo ha vinto due volte in città battendo avversari a destra e sinistra, ma ha valorizzato le persone e le loro competenze. Con un partito d’ispirazione centrista e moderata sta formando una classe dirigente che sul territorio saprà farsi valere nei prossimi anni. Oggi Mastella resta il riferimento più stabile e affidabile nel panorama sannita, la casa naturale per chi vuole fare politica ispirandosi ai valori cattolico-moderati. Entro in Noi di Centro, senza chiedere o aspettarmi nulla in cambio, ma con l’auspicio di poter mettere a disposizione la passione e l’esperienza maturata in molti anni d’impegno politico in città. Sono convinto che potremo dare e fare ancora molto per Benevento e per il Sannio”, conclude Giuseppe Zollo.