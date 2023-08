Pietrelcina cardio protetta, Vallone (FdI): "Benevento prenda esempio" L'invito all'amministrazione: "Sono piccole cose che fanno la differenza"

“Pietrelcina diventa un comune cardio protetto, attraverso l'installazione di defibrillatori nei luoghi nevralgici del paese di Padre Pio'”. Così Ciro Vallone, dirigente provinciale di FDI Sannio, che in una nota afferma: “Purtroppo a Benevento anche su questo punto siamo in ritardo rispetto alla provincia, perché - sostiene l'esponente di Fratelli d'Italia - i defibrillatori sono stati annunciati ma mai posizionati. Credo che si debba provvedere al più presto e invito l'amministrazione Mastella a lavorare in tal senso, nell'interesse dei cittadini e di chi visita la nostra città. Sono piccole cose che fanno la differenza”.