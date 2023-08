Feleppa: "Io X Benevento? Toccato nervo scoperto" "Io posso insegnare per dignità onesta e dedizione al lavoro"

Non si placa la discussione sul verde pubblico, con Feleppa che replica nuovamente a "Io X Benevento" : "Spettabile Io X Benevento, dalla lettura velocissima ,neanche minimamente impegnativa, debbo riconoscere che in modo intelligente anzi scaltro (certamente non per merito del presidente) “ SALTA IL PASSAGGIO DIFENSIVO DEL ROSA” . Difesa strenua ed inutile fatta dalla stessa associazione seppur nessuno l’avesse nominata.

Di certo lo scrivente cittadino Angelo Feleppa onestamente può insegnare per dignità , onestà e dedizione al lavoro dato che ce l’ho e non deve inventarselo quotidianamente

Carissima Associazione si vede che i nervi scoperti fanno male. ma lei ha superato ogni limite del “ rispetto della contraddizione politica “ .

Ora sono certo che non sapeva cosa rispondere ai cittadini sulla fallimentare gestione del verde e solo elucubrando poteva contestare la mia dichiarazione, ma di sicuro saprà cosa dire e, casomai, come giustificare alle autorità competenti le sue dichiarazioni tra “ affarismo paventato “ e affidamento del servizio.

Un dato però resta certo è determinato “ la città resta nella sporcizia e lei è scivolato sulle sue inadempienze “ .