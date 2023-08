Forza Italia, Vernillo al lavoro per elezioni e organigramma Allo studio la pianta organica del partito "Pronti a lavorare con tenacia e intensità"

Nel pomeriggio odierno presso la segreteria provinciale di Forza Italia, a Benevento al viale Mellusi, presieduta dal responsabile provinciale per gli enti locali, il sindaco di San Nicola Manfredi, Arturo Vernillo, si è tenuta una riunione con il Capogruppo in consiglio provinciale Claudio Cataudo e l’onorevole Francesco Maria Rubano. L’incontro è servito a definire la ‘pianta organica’ degli amministratori locali aderenti al partito azzurro, ma anche per mettere a punto le fasi del prossimo congresso provinciale il cui calendario verrà disposto dagli organismi nazionali nelle prossime settimane.

Si è discusso anche delle prossime elezioni provinciali, in attesa delle decisioni sul sistema elettorale che verrà applicato. Il sindaco Vernillo è già al lavoro con i sindaci, amministratori e dirigenti di partito per consegnare, entro la metà di settembre, al commissario provinciale, l’onorevole Francesco Maria Rubano un dossier per la definizione del nuovo organigramma del partito e una serie di proposte sulle future strategie, sia per quanto concerne le elezioni provinciali, ma anche per la prossima tornata elettorale europea, affinché logicamente Forza Italia possa raggiungere il miglior risultato possibile.

“Sono molto soddisfatto della riunione che si è tenuta e per l’ampia disponibilità che stiamo riscontrando nel territorio. C’è un crescente entusiasmo attorno al partito, grazie all’opera dell’onorevole Francesco Rubano. Siamo tutti pronti a lavorare con grande tenacia e intensità per far ottenere grandi risultati al nostro partito” ha dichiarato Arturo Vernillo, responsabile provinciale per gli enti locali di Forza Italia.