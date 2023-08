Io X Benevento: "Mai avuto incarichi dal Comune di Benevento" "Sfalcio erba conferito a cooperativa sociale di persone in categorie protette o svantaggiate"

Non si placa la diatriba tra Schipani, presidente di Io X Benevento e l'ex consigliere Comunale Feleppa. La replica dell'associazione infatti non si fa attendere: "Dopo le ultime affermazioni, false e diffamatorie, dell’ex Consigliere comunale Angelo Feleppa, è doveroso e opportuno che l’associazione IO X BENEVENTO, chiarisca e rivendichi solo la verità dei fatti.



Va innanzi tutto fatto notare che l’associazione Io X Benevento non ha mai ricevuto incarichi dal comune di Benevento, ne’ prima e ne’ dopo le elezioni comunali.



L’incarico relativo allo sfalcio dell’erba ( cordoli, marciapiedi e aiuole) è stato conferito ad una cooperativa sociale che tra l’altro sta utilizzando dipendenti provenienti da categorie protette e svantaggiate e l’associazione non c’entra proprio nulla! Il supporto che l’associazione ha sempre garantito a tantissime iniziative del quartiere e della città, è sempre stato trasferito in modalità gratuita e autofinanziata.



E’ vero che Feleppa ha un lavoro, è un funzionario dei Vigili del Fuoco, un Corpo del Ministero dell’Interno che da sempre è vicino a chi vive momenti di emergenza e di grandi difficoltà, ma quando Feleppa parla di di avere un lavoro mentre gli altri devono inventarselo quotidianamente, probabilmente intende mortificare persone deboli e sofferenti che si svegliano alle 4.30 del mattino per andare a lavorare onestamente, dando il meglio di sé.



Il fatto di associare la reputazione e il nome dell’associazione a situazioni elettorali attraverso un presunto sostenimento, caratterizza la pochezza di argomentazioni di merito valide, raccontando delle falsità cercando solo una visibilità che poi, nei fatti, lo mette in chiaro perfettamente.



Insomma, l’interlocutore chiede chiarimenti al presidente dell’associazione Io X Benevento in merito alla forza lavoro impiegata, al cronoprogramma effettuato, parla di incarico all’associazione e del suo presidente che è molto preso dai lavori e ciò non fa altro che far emergere il Feleppa un falso narratore che diffama un’associazione senza conoscere i fatti!



Feleppa che scrive come cittadino ma che poi contesta da politico, riferisce di avere un lavoro che per la sua funzione dovrebbe spegnere gli incendi invece di aizzarli!



Gli interventi dell’associazione, tra l’altro nel primo comunicato non compariva proprio il nome del Feleppa, erano mirati a salvaguardare il buon operato dei ragazzi che sono stati impiegati dalla cooperativa, sia per ciò che riguarda l’aspetto educativo e sia per ciò che riguarda la loro speranza motivata dall’avvio di un’esperienza nel mondo del lavoro.



Ribadiamo che l’emergenza del verde pubblico era evidente è che in più occasioni l’Amministrazione comunale ha motivato e chiarito.



Dunque, al fine di tutelare la reputazione e l’immagine di un’associazione rappresentativa e con un CV di quindici anni di attività esercitate senza scopo di lucro e senza aver mai beneficiato di alcunché, chiederemo alle Autorità competenti di valutare tutti gli elementi segnalati e documentati".