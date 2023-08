Romano Prodi in visita a Benevento: "Che bella città avete" L'ex presidente del consiglio: "Puntare sulla cultura qui è obbligatorio. Credo si possa fare molto"

Di rientro da un viaggio in Sicilia, l'ex presidente del consiglio Romano Prodi ha scelto di visitare il centro di Benevento, che non aveva mai visitato prima, apprezzando moltissimo la conservazione dei monumenti e la bellezza della città. “Niente politica”, l'avvertimento, e poi il sorriso che torna quando parla di Benevento: “Ho visitato tutto, dall'Arco di Traiano, al Teatro Romano, al Duomo a Santa Sofia, tutto ciò che la guida mi ha consigliato di vedere. Mi è piaciuta molto perché denota quasi un'antica ricchezza, una storia che si capisce che ha avuto grandi momenti in passato”.

E Prodi ha anche suggerito di puntare sulla bellezza e sulla cultura vista l'apprezzabilità di quanto visto nella sua visita lampo di Benevento: “Puntare sulla cultura è fondamentale, più che giusto. Obbligatorio...credo si possa fare molto altro, però bisogna saperlo fare”.

E la riflessione con la consueta lucidità: “Mica stupidi i Romani: sapevano che bisognava tenersi amici i sanniti”.