Mastella: "Cambiamenti in Giunta? Non sono all'ordine del giorno" Il sindaco: "Acquisizioni di altri partiti? Poi tornano indietro, e spesso è gente che ha 15 voti"

Il sindaco di Benevento Mastella è intervenuto anche sul fronte politico a margine delle celebrazioni del Santo Patrono nella giornata di ieri. E in merito a eventuali cambiamenti in giunta ha spiegato: "Leggo tante cose. La Giunta è stata fatta rispettando l'elemento numerico, con chi è stato premiato con maggior suffragio. Cambiamenti? Ci possono essere, ma non è all'ordine del giorno".



E sugli addii dei suoi per approdare in altri partiti: "Acquisizioni di altri partiti? Ma poi tornano indietro, e spesso si parla di gente che ha 15 voti, non mi interessa".



E sul fronte dello stipendio: “Io guadagno quello che guadagno: per quattro anni e mezzo non ho preso un euro e ho dato. Non si poteva fare beneficenza però. Quando vado in trasferta non ho mai fatto pagare il Comune neanche un pranzo. La macchina? E' un elemento di sicurezza”