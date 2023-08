Matera: "Ambulanze demedicalizzate: vicenda dai contorni tragici nel Fortore" Il senatore di Fratelli d'Italia: "La sanità non può diventare un calcolo di ragioneria"

'La questione delle ambulanze demedicalizzate sta assumendo tratti tragici nel Fortore, dove il giorno di Ferragosto abbiamo assistito all'ennesima tragedia che forse si sarebbe potuta evitare'. Così in una nota diffusa alla stampa il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica e Coordinatore provinciale del partito nel Sannio.



'Ho più volte affermato, senza timore di smentita, che la sanità non può e non deve essere un mero calcolo di ragioneria, perché parliamo della salute delle persone. Pieno sostegno, dunque, al Comitato' No demedicalizzazione 118 Fortore Miscano', che al di là di ogni colore politico sta giustamente lottando per far sentire il grido di dolore di un territorio già marginalizzato da decenni e a cui adesso, a causa del peso elettorale relativo, evidentemente la Regione Campania che con De Luca ha deciso di dare il colpo di grazia imponendo ulteriori tagli, lasciando le ambulanze senza medico in un quadrante vasto come quello del Fortore.

Chiediamo - continua il Senatore - al direttore dell'ASL Volpe di ascoltare questo grido di dolore di quasi 4 mila cittadini che ad oggi hanno firmato per sostenere l'iniziativa del Comitato. Le Istituzioni devono fare la loro parte, perché tutti i cittadini devono essere sullo stesso piano. Per questo chiediamo anche al sindaco Mastella di convocare la Conferenza dei Sindaci sul tema del 118, invitando a partecipare anche l'ASL per condividere le scelte. Non possiamo - conclude - continuare a sentire banalizzare o minimizzare questo enorme problema che si aggiunge ai tanti altri che il Fortore purtroppo già sconta. Basta chiacchiere, facciamo il bene della nostra comunità '.