Ristori Alta capacità, Vessichelli: ottima iniziativa di Mastella Il sindaco di Paduli fa il punto sulla situazione

“Ottima l’iniziativa del sindaco Mastella di coinvolgere le fasce tricolori per un percorso condiviso sulla questione Fsc e in particolare per i ristori dell’alta capacità. Sono tante e troppe le nubi all’orizzonte!”. A dirlo è il sindaco di Paduli e vicepresidente dell’Asi sannita, Mimmo Vessichelli. “La questione è seria, finora il Governo nazionale ha perso tempo nell’attribuzione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione alle Regioni e si sono fatte troppe chiacchiere. Credo sia giunto il momento dei fatti!”, prosegue il sindaco di Paduli che aggiunge: “La questione ad oggi è abbastanza complessa. Chiariamo subito, le risorse non sono state sbloccate perché è stata approvata una delibera Cipess di riparto complessivo a regioni e province autonome ma mancano le singole delibere per l’assegnazione ad ogni regione. Senza queste ultime i miliardi assegnati con la delibera di riparto generale non potranno mai essere utilizzati”, afferma ancora il vicepresidente dell’Asi che auspica, quindi, “una veloce intesa tra Governo nazionale e Regione Campania per giungere alla delibera di assegnazione delle risorse - poco meno di sei miliardi di euro - per poi utilizzare le stesse. Diversamente siamo alle solite e inutili chiacchiere”, afferma Mimmo Vessichelli che vede però tante difficoltà sul percorso: “Il presidente della Puglia Emiliano ha già annunciato ricorso avverso la delibera Cipess perché vieta l’uso per la parte corrente dell’Fsc invece prevista per legge. È chiaro che senza una intesa governo-regioni il rischio del blocco definitivo dei fondi Fsc è molto serio con una ricaduta negativissima sugli enti locali”, conclude il sindaco di Paduli.