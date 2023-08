Pnrr: la Provincia chiede supporto a Prefetto e sindaci Per formare le Commissioni giudicatrici per le gare di appalto di lavori di edilizia scolastica

I Dirigenti dei Settori Amministrativo-Finanziario, Nicola Boccalone, e Appalti e Concorsi, Giancarlo Corsano, della Provincia di Benevento hanno inviato una nota al Prefetto e a tutti i Sindaci del Sannio per chiedere il supporto di risorse umane di questi Enti al fine di formare le Commissioni giudicatrici per le gare di appalto di lavori di edilizia scolastica.

Nella nota dei Dirigenti si sottolinea che la Provincia è impegnata in un “tour de force” per completare entro il 15 settembre prossimo, come imposto dalle norme del PNRR, le procedure di gara per oltre 23 milioni di Euro a base d’asta di lavori per 7 Istituti scolastici. Infatti, scrivono i Dirigenti, è datato 11 luglio 2023 il Decreto ministeriale che, nel concedere ulteriori risorse finanziarie per progetti già approvati per far fronte al lievitare dei costi delle materie prime nel frattempo intervenuto, ha costretto la Provincia a rivedere integralmente le procedure delle gare in corso.

Ora, la Provincia si trova a far fronte ad una grave carenza di personale in rapporto alle necessità supplementari imposte dal PNRR e, pertanto, i Dirigenti Boccalone e Corsano hanno richiesto agli Enti del Sannio l’assegnazione di dipendenti di adeguata professionalità per poter istituire le Commissioni giudicatrici delle gare d’appalto del PNRR.

Gli interessati debbono far pervenire alla Rocca dei Rettori tramite Pec all’indirizzo protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it entro le ore 12.00 del prossimo 4 settembre la disponibilità a far parte di tali Commissioni, previa l’autorizzazione degli Enti di appartenenza.