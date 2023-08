Incendi boschivi: danno a territorio e salute Limata (FI): "Finanziare la prevenzione e non solo gli interventi"

"Ogni anno siamo costretti a subire danni al territorio e impotenti a respirare fumo, perché?".

Così in una nota il dirigente provinciale di Forza Italia, Sebastian Limata.

"Certamente gli incendi con molta frequenza sono di natura dolosa è il danno oltre ad essere causato dalla perdita di alberi preziosi per il nostro ossigeno, si crea un danno ambientale che per essere ripristinato ci vorranno anni, proprio gli anni che hanno impiegato alcuni alberi a crescere.

Ormai il nostro clima si avvicina sempre di più ad un clima tropicale con estati siccitose e bombe d’acqua improvvise, questo fenomeno in territori sensibili (o nella peggiore delle ipotesi che sono stati invasi da incendi) possono causare frane ed arrecare danni a persone e cose, di conseguenza bisogna lavorare di prevenzione con una corretta gestione del verde anticipando la crescita eccessiva di colture erbacee che potrebbero essere precursori di fenomeni incendiari.

Gli enti preposti dovrebbero piantare alberi il più possibile e fare vasche di raccolta non solo per fronteggiare potenziali incendi, ma prevenire l’emergenza per l’irrigazione di soccorso, non solo per le piante forestale o per il patrimonio boschivo, ma anche per i fondi degli agricoltori limitrofi con colture da reddito" così conclude Sebastian Limata.