Centro Democratico, Puzio si dimette da segretario provinciale Dimissioni dalle cariche di Segretario Provinciale e Consigliere Nazionale di Centro Democratico

Antonio Puzio, già Consigliere Comunale, comunica che di aver rassegnato le dimissioni dalle cariche di Segretario Provinciale e Consigliere Nazionale di Centro Democratico.

“La mia decisione - spiega in una nota - è legata a motivi personali: non rinnego il lavoro e l’impegno profuso a tutta la squadra di Centro Democratico. Devo tuttavia soprassedere all’idea di continuare, a malincuore. Ringrazio il Segretario Nazionale Dott.ssa Margherita Rebuffoni e dall'On. Bruno Tabacci per la fiducia accordatami e per questi anni trascorsi spalla a spalla. Auguro di cuore un buon lavoro a tutti".