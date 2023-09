Matera (FdI): "Blitz Caivano dimostra che Meloni non fa propaganda" "Le famiglie perbene non possono essere alla mercè della criminalità"

"La maxi operazione in corso da questa mattina al Parco Verde di Caivano, dimostra che le promesse del presidente del Consiglio Meloni non sono state mera propaganda".

Così in una nota stampa il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato della Repubblica, che prosegue: 'Mi complimento innanzitutto con il ministro Piantedosi e con i 400 uomini di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza che stanno conducendo questa complessa operazione ancora in corso. Il Governo dimostra che non saranno più tollerate zone franche attraverso fatti e non solo parole. Lo dobbiamo - conclude - ai cittadini perbene di Caivano e delle altre zone d'Italia lasciate per troppo tempo abbandonate alla mercé della criminalità'.