Ambulanze senza medico: la Lega interroga De Luca Il coordinamento provinciale: nettamente contrari, l'emergenza va rafforzata

Il Consigliere Regionale della Lega On. Carmela Rescigno, Presidente della Commissione Speciale Anticamorra e Beni Confiscati nonché componente della Commissione Sanità, ha incontrato il coordinamento provinciale del Partito nella giornata odierna per discutere delle problematiche della salute e della sanità nel Sannio. L’On. Rescigno, aderendo alle richieste pervenute dalla Lega di Benevento, ha presentato una interrogazione urgente a risposta scritta al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con delega alla sanità, sul servizio di emergenza territoriale 118 predisposto di recente dalla ASL di Benevento. La Lega ritiene che in via prioritaria vadano rafforzati e non ridotti i medici dell’emergenza 118 che attualmente hanno una carenza in organico di

circa venti unità sugli ottanta previsti: nell’immediato per affrontare le emergenze è necessario ricorrere alle prestazioni aggiuntive del personale medico ai sensi delle leggi vigenti. La Lega del Sannio è nettamente contraria alle ambulanze del 118 senza medico a bordo: l’infarto, l’ictus, ed il trauma grave non può essere diagnosticato e curato con l’intervento del solo infermiere professionale che non può assumersi tale responsabilità. L’attività del 118 affronta condizioni cliniche ed assistenziali ad elevato rischio di errore ed il malfunzionamento del sistema di trasporto infermi rappresenta uno degli eventi sentinella di particolare gravità potenzialmente evitabili che devono essere prevenuti per rispondere alle emergenze nel campo sanitario. La rete territoriale di emergenza di trasporti infermi necessita di mezzi e personale adeguati, ed è essenziale soprattutto in quelle zone, come il Fortore, che non possono essere del tutto sguarnite senza il medico a bordo delle ambulanze pena il ripetersi di gravissimi episodi come quelli verificatosi durante l’estate.