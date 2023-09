L'ex consigliere comunale Pd, Mario Orrei aderisce a Noi di Centro di Mastella "Politica del segretario nazionale Pd Schlein è molto lontana dal mondo cattolico"

A seguito di un colloquio con il segretario nazionale Clemente Mastella e dopo una riflessione attenta sugli scenari politici provinciale e nazionale, Mario Orrei, già consigliere comunale del Pd, ufficializza l'adesione a Noi di Centro. "Ho deciso - spiega Mario Orrei - di proseguire il mio percorso politico in Noi di Centro, la cui linea programmatica è perfettamente in sintonia con la mia impostazione culturale che è stata sempre improntata ad una visione moderata dell'impegno politico. La politica del segretario nazionale Pd Schlein è molto lontana dal mondo cattolico e mi pare trascuri le istanze del mondo produttivo (artigiani, commercianti e professionisti): per queste ragioni non posso condividerla. La leadership di Clemente Mastella rappresenta, in questa fase, il migliore e più affidabile riferimento. Metto a disposizione del partito la mia esperienza e il mio impegno: spero di poter offrire un contributo incisivo per i progetti che insieme ai numerosi amici di NdC potremo costruire in città e in provincia", conclude Orrei.