Rubano capogruppo FI in commissione bicamerale ecomafie: "Impegno totale" Il deputato: "Particolare attenzione alla Campania dove la criminalità ha messo a rischio salute"

E' stato eletto capogruppo di Forza Italia in Commissione Bicamerale Ecomafie il parlamentare sannita Franceso Maria Rubano. Presidente di commissione sarà invece il deputato leghista Jacopo Morrone , vice presidente il campano Gimmi Cangiano di Fratelli d'Italia.

Il gruppo di FI in commissione bicamerale e’ composto oltre che da Rubano da due big del partito azzurro : il deputato Francesco Battistoni ex sottosegretario del governo Draghi e il senatore Mario Occhiuto già presidente della provincia di Cosenza e fratello del governatore della regione Calabria.

“Ringrazio i colleghi di Forza Italia per la mia nomina a capogruppo di Fi in Commissione Bicamerale Ecomafie e componente dell’Ufficio di presidenza. Garantirò fino in fondo il mio impegno sui temi che la Commissione affronterà, ovvero lotta a tutte le mafie, difesa dell’ambiente e tutela del territorio nazionale, con una particolare attenzione a quelle regioni d’Italia, come la Campania, in cui la criminalità organizzata ha deturpato, offeso e messo a rischio la salute di migliaia di cittadini. L’obiettivo della Commissione bicamerale Ecomafie è importante e i temi posti urgenti e improcrastinabili, per questo garantirò il massimo impegno”.