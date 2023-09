Mastella: "Nel Sannio servono autostrade, non c'è solo Ponte sullo Stretto" Il sindaco al Senato per la presentazione di Sud Invest

"Io stesso ho avuto un incidente sulla Benevento -Cainello, il mio dito e' stato rifatto" sulla quella strada "passano migliaia di camion pesanti che determinano una decelerazione". Lo ha detto, in tema di infrastrutture al Sud, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a margine dell'evento "Sud Invest: la competitivita' dei consorzi Asi per lo sviluppo del territorio" presso la sala Capitolare del Senato a Roma. "Abbiamo Comuni che speculano sul mettere" il limite di velocita' "a 40-50 all'ora per fare soldi, non per registrare l'insolvenza dei guidatori. Abbiamo difficoltà' oggettive, spero non ci sia soltanto il Ponte" sullo Stretto, ha spiegato. La provincia di Benevento e' un "po' castrata dal punto di vista autostradale. Non mi pare sia una cosa giusta, ne' in linea con lo sviluppo delle aree interne", ha concluso Mastella.

"Sono fortemente contrario al disegno di legge sull'Autonomia differenziata" ha poi continuato, "Lo dico come Sindaco, non tanto come ex parlamentare" e' un provvedimento che determina una forma di diseguaglianza, di dislivello, di natura sociale, economica tra il Sud e il Nord. Poi secondo i calcoli fatti dell'Ufficio di bilancio del Senato ci vorrebbero 100 miliardi di euro. Se Calderoli riesce a prenderli da una Zecca particolare che produce questa moneta va benissimo, se la Zecca non c'e' va malissimo. E' una forma di testardaggine ideologica", ha concluso Mastella.