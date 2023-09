Maltempo, Rubano: "Messe in ginocchio colture già in difficoltà" Il deputato di FI: "Pronto a raccogliere istanze del territorio, ma Regione faccia sua parte"

Francesco Rubano, deputato di Forza Italia, interviene sul maltempo registrato nel Sannio: "La ‘bomba d’acqua’ abbattutasi nelle ultime ore sul Sannio e nell'alto casertano ha letteralmente piegato le gambe alla già disperata agricoltura locale. Intere piantagioni, vitigni e colture prossime ai raccolti o già in fase di vendemmia sono andati letteralmente distrutti dalla grandine con danni incalcolabili per un settore già in crisi per la peronospera e per altre motivazioni legate al clima incerto di questa annata. E’ davvero un dramma economico e sociale del quale mi voglio far carico, raccogliendo le istanze provenienti dal territorio, dalle associazioni di categoria e dai singoli agricoltori, così da portarle all’attenzione del Governo nazionale e del ministro Lollobrigida. E’ giusto che la sua parte la faccia immediatamente anche la Regione Campania con l’assessore Caputo e il governatore De Luca dei quali monitorerò attentamente le azioni di supporto all’agricoltura locale con fatti concreti e non con vuote parole e inutili passerelle”.