Benevento-Casarano, i convocati di Floro Flores: out Pierozzi L'esterno difensivo salterà il match del Vigorito

Sono ventidue i calciatori a disposizione di Floro Flores per il match di domani con il Casarano. Tra gli indisponibili, oltre ai lungodegenti Nardi e Ricci, manca all'appello anche Pierozzi. Il tecnico giallorosso sarà costretto a fare a meno dell'esterno difensivo per la sfida che si giocherà al Vigorito.

Benevento-Casarano, i convocati di Floro Flores

PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Borghini, Caldirola, Ceresoli, Romano, Saio, Scognamillo, Viscardi;

CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Simonetti Talia;

ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello.

INDISPONIBILI: Nardi, Pierozzi, Ricci, Sena.