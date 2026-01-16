Benevento-Casarano, i convocati di Floro Flores: out Pierozzi

Sono ventidue i calciatori a disposizione di Floro Flores per il match di domani con il Casarano. Tra gli indisponibili, oltre ai lungodegenti Nardi e Ricci, manca all'appello anche Pierozzi. Il tecnico giallorosso sarà costretto a fare a meno dell'esterno difensivo per la sfida che si giocherà al Vigorito.
Benevento-Casarano, i convocati di Floro Flores
PORTIERI: Esposito, Russo, Vannucchi;
DIFENSORI: Borghini, Caldirola, Ceresoli, Romano, Saio, Scognamillo, Viscardi;
CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Simonetti Talia;
ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello.
INDISPONIBILI: Nardi, Pierozzi, Ricci, Sena.