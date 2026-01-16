Benevento-Casarano, Floro Flores: "Gara da non sottovalutare. Giocherà Romano" Le parole del tecnico giallorosso in vista del match in programma al Vigorito

Domani è in programma il match tra Benevento e Casarano, valido per il terzo turno del girone di ritorno. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso Floro Flores ha presentato così l'incontro:

Che settimana è stata?

"E' stata una settimana impegnativa, con tanti dubbi ancora e ne sono contento. Si sono allenati bene. Abbiamo lavorato all'Avellola per far riposare il campo, per far scorrere meglio la palla. Dispiace per Pierozzi, ha sentito un fastidio al retto addominale. Chi lo sostituirà sarà all'altezza di farlo".

C'è abbondanza, le scelte sono già fatte?

"Qualche dubbio c'è. Caldirola si è presentato in grande forma, sono contento. Da qui a fine campionato ci sarà spazio per tutti. Meglio averne in più che arrivare corti. Sono sereno, è arrivato un ragazzo che ci porta tanta esperienza e si renderà utile alla causa".

Vista l'assenza di Pierozzi, potrebbe esserci un cambio di modulo?

"L'ho cambiato a Caserta perché c'era l'assenza di Scognamillo, ma non è una questione di modulo o di chi gioca. Chi sceglierò darò il massimo. Il modulo lo cambio in base alle mie caratteristiche, non in base all'avversario. Giocherà Romano al posto di Pierozzi. Borghini è un grande difensore centrale, ma è giusto mantenere delle gerarchie in quel ruolo e Romano si sta allenando molto bene. E' giusto che si giochi una chance".

C'è grande abbondanza anche in attacco.

"Amo la competizione che c'è perché è pulita. In allenamento ci sono duelli come se fosse domenica, questo è ciò che amo. Tutti si allenano con il massimo impegno. Mignani lo sto riscoprendo anche caratterialmente: è un ragazzo per bene che ha quella ignoranza calcistica che dovrebbero avere tutti. Non ho escluso niente. L'attacco è un reparto importante, vedo una sana competizione e per me è un motivo d'orgoglio. Tutti devono essere utili. Niente è scontato con questa squadra perché ti permette di poter effettuare più scelte. Anche per Della Morte ci sarà l'occasione, si allena sempre bene e meriterebbe molto di più. Faccio delle scelte che penalizzano qualcuno. Sono convinto che alla lunga ci darà una grossa mano, soprattutto perché si allena bene e si impegna. Averceli calciatori così che lavorano e non si lamentano. In questa squadra non ci sono questi problemi, ma sono convinto che la sua occasione arriverà, anche perché a febbraio ci saranno tante partite".

In difesa chi potrebbe essere l'alternativa a Ceresoli?

"Viscardi. I calciatori devono essere messi nel ruolo adatto, non mi invento nulla. Non mi piace mettere calciatori fuori ruolo, mi adatto io ai calciatori e non voglio il contrario".

Quali potrebbero essere le difficoltà col Casarano?

"Verranno a giocarsi la partita. Abbiamo tanto rispetto, non trovo al momento squadre che puoi battere facilmente. Il Casarano è una squadra forte, cercheranno di fare una partita importante: dobbiamo sopperire a questo con la giusta umiltà. Siamo degli stupidi se pensiamo che sarà facile, visto che il Casarano è reduce da due sconfitte consecutive. Hanno il capocannoniere del girone e un calciatore forte come Maiello. La squadra c'è, l'abbiamo preparata bene e vogliamo portare a tutti i costi a casa il risultato. E' attraverso queste partite che si raggiungono gli obiettivi".

Cosa ne pensa del caso Trapani?

"Non mi esprimo, già al solo pensiero mi girano e rischio una squalifica a vita. Le mie responsabilità riguarda ciò che accade in campo. Spero di andare a Trapani a giocare, qui si va sul rapporto umano pensando a ragazzi che hanno famiglie. Gli sono vicino. Sono stato un calciatore e non avere una squadra dall'oggi al domani non è affatto bello. Queste sono le cose che fanno male al calcio, ma non sta a me parlarne".

Com'è la condizione di Salvemini?

"Deve tornare in forma, ha bisogno del suo tempo. E' un calciatore particolare fisicamente e ha bisogno del suo tempo per tornare al top".

Cosa è cambiato dal "mi serve un terzino" a resta Viscardi?

"Ho detto alla società che se deve arrivare qualcuno, allora mi deve permettere di fare il salto di qualità. In Serie C non ce ne sono. Viscardi è un grande terzino sinistro, non lo sapevo e l'ho riscoperto. Mi ha detto che ha fatto il terzino per tutta la carriera, ha dei piedi impressionanti. Pensavo fosse un centrale, ma ho riscoperto un calciatore importante. Per me lo può fare, me ne assumo la responsabilità. Mezza Serie C ce l'ha chiesto, così come Carfora e Sena. Viscardi è un calciatore importante, mi ha dato disponibilità. Lui è parte integrante del gruppo. Viscardi è il sostituto di Ceresoli, anche per lui ci sarà occasione. Per fare qualcosa di straordinario bisogna essere diversi".