Scuolabus, Megna e Di Lorenzo: "Perché aumento costi del servizio?" "Se aumento corrisponde a trasferimenti ridotti quali sono le motivazioni di tali riduzioni?"

Interrogazione dei consiglieri Giovanna Megna e Giovanni De Lorenzo sul servizio di Trasporto Scuolabus: "Dopo la proroga tecnica alla Trotta Bus Services, con Delibera di Giunta del 27.7.2023, è stato ritenuto di dover rimodulare (in aumento) le tariffe in considerazione dell’aumento dei costi del servizio, suddivise per fasce di reddito ISEE".

In ragione di ciò, i consiglieri Megna e De Lorenzo hanno chiesto di conoscere se in merito al servizio Scuolabus ci siano stati “ridotti trasferimenti di risorse” che hanno giustificato tale aumento, così come indicato nella determina di proroga del contratto e, in caso affermativo, le relative motivazioni e l’importo di tali riduzioni; di conoscere se, sempre in merito al servizio Scuolabus, siano state effettuate le revisioni “dei programmi di esercizio” e dei “relativi corrispettivi”; di conoscere, sempre in merito al servizio Scuola Bus, come sarebbero stati stabiliti gli eventuali aumenti dei “relativi corrispettivi” indicati in determina e se gli stessi rientrano nel limite massimo del 20% previsto in determina; di sapere se e con quale atto l’azienda avrebbe richiesto la suddetta revisione ed il conseguente aumento; di conoscere se siano state previste forme di contribuzione per le famiglie in difficoltà economiche.