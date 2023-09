Rubano: "I giovani sanniti scelgono Forza Italia" "Otto nuovi ingressi: presto presenteremo una struttura di partito organizzata in ogni settore"

"Forza Italia nel Sannio continua a dimostrarsi fortemente attrattiva, ancor più verso le giovani leve che si avvicinano alla politica. In tal senso l’operato dell’onorevole Francesco Maria Rubano si dimostra giorno dopo giorno sempre più prezioso. Nelle ultime ore altri validi e competenti giovani hanno aderito al progetto politico azzurro, proprio perché convinti dalle azioni e dal contributo di idee che Rubano sta dando al Sannio".

“Ci uniamo al percorso politico che Forza Italia intende fare perché convinti dal fatto che l’onorevole Rubano sa ascoltare i giovani e sa riavvicinarli alla politica. Intendiamo dare il nostro contributo fattivo alla crescita di questo territorio” hanno affermato: Antonio Cappello e Angelo Pelosi di Cerreto Sannita , Asia Fusco e Jacopo Luciani di Benevento, Gianni Ferro e Giuseppe Bibbo’ di San Bartolomeo in Galdo, Antonio Pascale di Cusano Mutri, Mariano Colangelo di Vitulano, aderenti a Forza Italia.

“Rivolgo il mio sincero benvenuto a otto giovani sanniti che allargano il Movimento giovanile guidato nel Sannio da Fiorenza Ceniccola. Ci stiamo radicando nelle scuole e nelle università ed in generale sul territorio sannita tra le nuove leve che saranno il futuro del nostro agire politico.

Presto presenteremo una struttura di partito organizzata in ogni settore" ha affermato l'onorevole Francesco Maria Rubano nel dare il suo benvenuto ai nuovi giovani azzurri.